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Путинистка Шукшина нанесла сокрушающей удар своей матери

Алена Кюпели
6 февраля 2025, 10:32
297
Путинистка Шукшина решила обобрать свою мать до последней нитки.
Путинистка Шукшина технично обманула свою мать
Путинистка Шукшина технично обманула свою мать / Коллаж Главред, фото Википедия, Lenta.ru

Вы узнаете:

  • Что придумала Шукшина
  • Что она решила отобрать у матери

Путинистка Мария Шукшина, которая "кинула" свою пожилую мать и родную сестру, нанесла ей очередной сокрушительный удар.

Как пишет пропагандистский ресурс Стархит, Шукшина пытается полностью лишить пожилую мать Лидию наследства и выплат по нему.

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"Теперь Марию Васильевну в споре против матери и сестры представляют пять юристов, и у каждого своя позиция. Если на прошлых заседаниях представители Шукшиной уверяли суд, что Лидия Николаевна как получала, так и будет получать авторские отчисления (в размере ее наследственной доли), то сегодня мы услышали новую версию. Оказывается, теперь (по мнению представителей Марии Шукшиной) Лидия Николаевна не должна иметь ни доли в авторском наследстве Василия Макаровича, ни права на какие-либо авторские отчисления. Все должно принадлежать Марии", — рассказала адвокат Юлия Вербицкая.

К слову, пожилой вдове такие новости пока не сообщали, так как переживают за состояние здоровья пенсионерки.

"Если честно, мы очень боимся сообщать ей такие новости, так как это может фатально сказаться на ее состоянии, учитывая возраст, состояние здоровья и переживания. Она хочет только одного — мира и порядка в семье. Она любит Марию Васильевну и бесконечно ей верит, поэтому подписывала любые документы, предоставленные ею, не читая. К предательству, полному лишению всех прав на наследство Василия Макаровича, Лидия Николаевна не готова", — добавила Вербицкая.

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Ранее Главред уже писал о разборках и войнах за наследство в звездной семейке. Так, Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

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Кто такая Мария Шукшина

Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

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