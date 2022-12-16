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Путин выгнал неугодных Хаматову и Раппопорт из попечительского совета благотворительного фонда

16 декабря 2022, 13:42
Мелкий террористический и мстительный лидер способен на мелкие пакости и большие убийства мирных людей.
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова / https://teleprogramma.pro/

Главный террорист планеты, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому решил исключить нескольких людей из состава совета фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра".

Среди них — актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь", Чулпан Хаматова, которая открыто осудила войну против Украины, а также актриса, попечитель фонда "Дети-бабочки", Ксения Раппопорт, сообщает Фонтанка.ру.

Скорее всего, Путин решил таким образом наказать актрису, которая "посмела" осудить действия великого диктатора и выступила на стороне мирного государства Украина.

Напомним, ранее Чулпан Хаматова играла в постановке Нового Рижского театра в Латвии. После спектакля у входа ее ждали поклонники, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Среди толпы оказалась и журналистка, которой ранее актриса уже давала интервью.

Скорее всего, журналистка была российская и хотела задавать неприятные вопросы, ответы на которые она перекрутит, в любом случае.

Представительница СМИ хотела договориться по поводу новой рабочей встречи и, пользуясь тем, что они уже знакомы, двинулась навстречу Чулпан, выходившей из гримерки.

"Отойдите на пять метров! — закричала женщина, сопровождающая Хаматову. — Дайте нам пройти! В этот момент сама актриса сквозь зубы выдала: "Не смейте ко мне приближаться", — описывает ситуацию очевидец.

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