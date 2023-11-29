Пара юных российских фигуристов Аннабель Морозов и Игорь Еременко, которые выступают в танцах на льду, спешно покинули страну-агрессор РФ и улетели в США. Об этом сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости".
Сообщается, что пара пришла на плановую тренировку к своему тренеру Анжелике Крыловой, но вместо занятий подарили ей букет и сообщили, что через три часа улетает в США. Там ими заниматься будет тренер Николай Морозов ‒ отец Аннабель. И якобы фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.
Аннабель Николь Морозова родилась в 2001 году в США в семье бывших танцоров на льду Николая Морозова из России и Каролин Дуарен из Франции. Все детство она жила в США и Франции и имеет американское, французское и российское гражданство. Но с 2016 года представляют страну-агрессора РФ.
Ранее Морозов выступала с Андреем Багиным, на чемпионате России 2020 они стали четвертыми, заняв наивысшее место на этом мероприятии.
Морозов и Еременко встали в дуэт после окончания сезона 2022/2023 гожа. Сначала они тренировались в США, но летом вернулись в Россию для работы с тренером Анжеликой Крыловой.
"Хорошо быть папиной дочей: хочет халву ест, хочет - пряники. Делаем ставки, под какой флаг папа пристроит доченьку - Штаты или Франция?", "Не нравится она мне, пусть выступает хоть за черта лысого!!!", "Какая разница, какую страну, будет представлять эта пара? Гораздо важнее, что не России", ‒ написали возмущенные жители страны-агрессора РФ в комментариях.
Скандал с болезнью фигуриста-путиниста Романа Костомарова:
Напомним, в минувшем году Роман Костомаров заразился вирусной инфекцией, которая быстро перешла в пневмонию.
Вскоре он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. У фигуриста быстро начал прогрессировать сепсис, ткани рук и ног начали отмирать. И полноценно в сознание Костомаров долго не приходил.
Врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы, голени обеих ног, а также всю кисть руки.
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