Пугачева скорбит о муже Дианы Гурцкой, но в Москву больше ни ногой - росСМИ

Примадонна боится лететь, так как Кучеренко умер в самолете, утверждают инсайдеры.

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Алла Пугачева решила не ехать на похороны мужа Дианы Гурцкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/diana.gurtskaya.official

Сегодня состоялось погребение мужа российской певицы Дианы Гурцкой - 46-летнего заместителя министра науки и высшего образования рф Петра Кучеренко. На похоронах ждали высокую гостью - певицу Аллу Пугачеву, которая была для Гурцкой патроном и близкой приятельницей.

Примадонна, которая в начале мая посетила Москву, чтобы проститься и провести в последний путь Валентина Юдашкина, уважить своим присутствием подругу отказалась.

Об этом сообщили росСМИ люди из близкого окружения Пугачевой. По их словам певица сложно переносит перелеты, к тому же ее напугало, что Кучеренко умер именно в самолете. Поэтому по мужу Гурцкой она даже всплакнула, но в Москву ни под каким предлогом ее в ближайшее время не заманишь.

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"Алла Борисовна даже прослезилась, когда узнала о ее горе. Однако прилететь Пугачева не сможет. Алла Борисовна тяжело переносит полеты, для нее каждый перелет - огромный стресс. Да и тот факт, что сам Петр Кучеренко не пережил полета, добавляет тревожности. Ведь состояние здоровья самой Пугачевой нуждается во врачебном контроле, у Аллы Борисовны были операции на сердце", - сообщает источник.

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Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в рф, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

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