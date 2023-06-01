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"Пугачева считает нас рабами": в РФ закатили истерику из-за поступка Примадонны

Сергей Кущ
1 июня 2023, 16:12 обновлено 1 июня, 16:12
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Алла Пугачева и Андрей Макаревич стали костью в горле российских пропагандистов.
Алла Пугачева
В РФ закатили истерику из-за поступка Примадонны / instagram.com/alla_orfey/

В России бесятся из-за того, что их ранее любимые артисты выступают за границей. Так, юбилейный концерт культовой рок-группы "Машина времени" прошел в Израиле, а на сцену к Андрею Макаревичу и компании вышла Алла Пугачева.

Российский пропагандист Михаил Шахназаров, который пытается облить грязью осудивших войну артистов, не удивился такому поступку Примадонны.

"Для меня, то, что она вышла на сцену — символично. Ведь Алла Борисовна считает нас рабами, а держащий ее за руку Андрей Макаревич — говнюками", - заявил пропагандист.

Напомним, ранее стало известно о том, что Алла Пугачева лишилась своего последнего бизнеса в стране-агрессоре РФ, который был связан с изготовлением обуви.

Также ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Смотрите видео о том, как Пугачева защищает Галкина и как на это реагируют в Кремле:

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