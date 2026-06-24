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Проведя 10 лет в США, известная артистка возвращается в Украину

Виталий Кирсанов
24 июня 2026, 16:59
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Марина Мазепа возвращается в Украину после почти десяти лет работы за границей.
Марина Мазепа возвращается в Украину
Марина Мазепа возвращается в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marina_mazepa

Кратко:

  • Марина Мазепа работала с ведущими коллективами США и Европы
  • Артистка в Украине будет заниматься новыми проектами

Украинская хореограф, актриса и художница Марина Мазепа приняла решение вернуться в Украину после нескольких лет жизни и профессиональной деятельности в США.

Как сообщает NV со ссылкой на команду артистки, она намерена сосредоточиться на развитии новых творческих проектов и популяризации современного украинского искусства на международной арене.

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По словам представителей Мазепы, возвращение связано с желанием реализовать в Украине масштабные художественные инициативы, объединяющие отечественных и зарубежных деятелей культуры. Артистка планирует начать новый этап своей карьеры на родине, сохранив при этом активное международное сотрудничество.

В течение последних лет Марина Мазепа работала с ведущими творческими коллективами США и Европы. В своих проектах она успешно сочетала хореографию, перформанс, визуальное искусство и современные мультимедийные форматы.

Особое место в ее творческой деятельности занимают авторская методика Mazepa Method, а также проект Living Letters ("Живые буквы"), который объединяет движение, фотографию, видеоарт и перформанс в единое художественное пространство.

После возвращения в Украину художница намерена организовывать выставки, создавать международные коллаборации и реализовывать новые перформативные проекты. В ее команде отмечают, что одной из главных целей остается продвижение современного украинского искусства и знакомство мировой аудитории с его новыми формами и направлениями.

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О персоне: Марина Мазепа

Марина Мазепа - украинская актриса, хореограф и акробатка. Строит свою карьеру в Голливуде. Известна работами в фильмах "Нечестивый", "Обитель зла: Раккун-Сити", "Тьма человеческая".

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