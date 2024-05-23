Протрезвела: Волочкова неожиданно подлизалась к Пугачевой

Анастасия Волочкова выдала одну адекватную мысль за долгий период времени.

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Анастасия Волочкова неожиданно похвалила Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Гордость террористической России, "русская балерина" Анастасия Волочкова, которая не перестает удивлять своими выходками, неожиданно положительно высказалась в отношении российской певицы Аллы Пугачевой, которая не пошла на сделку с совестью и осудила военное вторжение России в Украину.

По данным пропагандистских СМИ, скандальная балерина назвала Пугачеву "легендой", а также призналась, что восхищается творчеством Аллы Борисовны.

"Все ее песни пропитаны смыслом настоящим. И конечно, они не могут не западать в душу. Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны", - выдала Волочкова, которая поддерживает вторжение России в Украину.

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Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Между тем, мнение спивающейся балерины вряд ли интересует Пугачеву, даже несмотря на редкое появление светлых мыслей в голове Волочковой.

Анастасия Волочкова - последние новости

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на единственную дочь Ариадну. Девушка, которая самостоятельно решила жить с отцом и всячески пытается отстоять границы личного пространства, якобы оскорбляет свою мать разговорами о наследстве.

Также горе-балерина показала, как отдыхает в компании певицы-предательницы Таисии Повалий, которая сильно поправилась, и пытается скрыть расплывшуюся фигуру мешковатым нарядом.

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