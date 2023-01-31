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Против Мэрилина Мэнсона подали новый иск об изнасиловании юной фанатки

31 января 2023, 17:23
Новый иск против Мэрилина Мэнсона подала анонимная женщина - она утверждает, что рокер несколько раз изнасиловал ее в 1990-х.
Мэнсон
Против Мэрилина Мэнсона подали новый иск об изнасиловании юной фанатки / фото https://ua.depositphotos.com

Против легендарного рок-музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя –Брайан Уорнер) выдвинуто новое обвинение. Якобы он в 1990-х годах подвергал сексуальному насилию несовершеннолетнюю девушку, пишет журнал Rolling Stone.

Сообщается, что уже взрослая девушка подала иск анонимно − как "Джейн Доу". Она утверждает, что в 1995 году столкнулась с музыкантом после концерта в Далласе (Техас), когда ей было 16 лет. Мэнсон якобы пригласил ее и других несовершеннолетних фанаток в свой концертный автобус, где спросил их о возрасте и о том, в каком они классе учатся. Потом записал домашние адреса и номера телефонов. Затем, согласно иску, он совершал различные преступные действия сексуального характера. Возраст согласия в Техасе, к слову, на тот момент составлял 17 лет.

"Истица испытывала боль, была напугана, расстроена, унижена и растеряна. После того, как Уорнер закончил, он посмеялся над ней. Ответчик потребовал от истицы убраться к черту из автобуса и пригрозил, что, если она кому-нибудь расскажет, он убьет ее и ее семью", − говорится в иске.

Адвокат Мэрилина Мэнсона Говард Кинг заявил журналистам, что рокер "не знает истицу и не помнит, чтобы когда-либо встречался с ней 28 лет назад". Он назвал утверждения женщины "сфабрикованной сказкой" и добавил, что даже самая минимальная проверка выявит очевидные несоответствия в ее историях, а также ее обширный сговор с другими ложными обвинителями. "Брайан не подчинится этому шантажу – и суды на него тоже не поведутся", - подытожил юрист

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Напомним, в 2021 году Мэрилин Мэнсон был обвинен в психологическом и физическом насилии над 15 женщинами, которые прежде были его партнершами.

Самая известная среди его жертв - голливудская актриса Эван Рейчел Вуд, которая состояла в отношениях с Мэнсоном с 2006 по 2010 год.

Вуд говорила, что не раз получала угрозы расправы и от поклонников музыканта. Их актриса воспринимает крайне серьезно: свой дом в Нэшвилле она оборудовала пуленепробиваемыми окнами, толстой стальной дверью и защитным забором, а сейчас находится в поиске подходящей охранной службы и собак.

https://glavred.info/stars/byvshaya-zhena-merilina-mensona-sdelala-gromkoe-zayavlenie-o-skandale-s-nim-10245350.html

https://stars.glavred.info/merilin-menson-ugrozhal-iznasilovat-8-letnego-syna-byvshey-nevesty-10325456.html

Мэрилин Мэнсон новости шоу бизнеса
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