Просто неузнаваем: Тарас Цымбалюк показал себя 15 лет назад

В 18 лет звезда "Крепостной" был совершенно другим человеком.

Тарас Цымбалюк показал архивные фото себя в юности / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер, звезда сериалов "Крепостная", "Кофе с кардамоном" и "Поймать Кайдаша", Тарас Цымбалюк в театральных и киношных кругах заработал амплуа секс-символа.

Правда, 33-летний артист долго к нему шел - он тщательно следит за своей внешностью, особенно в том, что касается физической формы. На заре своей карьеры Цымбалюк выглядел совершенно не так, каким его привыкли видеть зрители.

На своей странице в Instagram он показал, каким был в 18 лет и в 22 года. Так актер признался, что во время учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенка-Карого по специальности "актер драматического театра и кино", он подрабатывал не только в Киевском академическом Молодом театре и Академическом театре юного зрителя, но и на футбольных стадионах.

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Цымбалюк долгое время зарабатывал на жизнь работой стюардом (следил за соблюдением порядка на трибунах) во время матчей. На этих снимках актер выглядит совсем ребенком - без мужественного образа, который прочно закрепился за ним со временем.

Тарас Цымбалюк показал архивные фото себя в юности / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ранее украинский певец и комик Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, заступился за артистку - он жестко осадил зрительницу, которая решила оскорбить Додо в его присутствии.

Также певица и главная героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого бы сейчас она выбрала на шоу, если бы можно было повернуть время вспять.

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