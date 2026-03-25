"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

В творческом багаже актера - многочисленные роли в украинских фильмах и сериалах.

Олег Гусев умер в возрасте 56 лет / коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleg.gusiev

Олег Гусев умер в возрасте 56 лет

Прощание с Олегом Гусевым состоялось 24 марта

Украинский актер Олег Гусев умер в возрасте 56 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Печальную новость опубликовал его друг и коллега, юморист Вадим Мичковский, известный под псевдонимом Дядя Жора в своем Instagram.

Дядя Жора поделился трогательным постом и совместным фото с актером, выразив соболезнования родным и близким и отметив, что Гусев был человеком с большим сердцем, который всегда объединял вокруг себя друзей и дарил позитив.

"Прощай, друг Олег… Светлая память светлому доброму человеку. Он любил жизнь, людей, друзей и объединял их вокруг себя, дарил настроение. Твоего большого доброго сердца и позитива хватало на всех. Мы очень ждали, что ты выздоровеешь… Покойся, Олег. Царство небесное. Соболезнования родным и близким", - написал шоумен.

Прощание с Олегом Гусевым состоялось 24 марта в монастыре на территории Ботанического сада. После церемонии тело актера было доставлено в крематорий на Байковом кладбище.

О персоне: Олег Гусев Олег Гусев родился в городе Белая Церковь и получил образование в Белоцерковском национальном аграрном университете, однако всю жизнь посвятил актерской карьере. В его творческом багаже - многочисленные роли в украинских фильмах и сериалах, среди которых "Носорог", "Я работаю на кладбище", "В той области небес" и "Васька Немешаев". В последние годы он работал с компанией FILM.UA Group, продолжая активно сниматься и оставаясь любимцем зрителей.

