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Прощался с жизнью: на фронте чуть не погиб украинский певец

20 июля 2022, 13:08

Юрко Юрченко рассказал о том, как проходит его служба и что случилось с ним.

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Юрко Юрченко, фото Facebook

Украинский певец Юрко Юрченко, который сейчас активно защищает Украину от нападения россии поделился, как он чуть ли не лишился жизни.

Как рассказал он радиостанции "Промінь", постоянно возникают следующие истории. "Когда ты круглые сутки находишься под прицельным огнем, ты воспринимаешь это как данность. Когда мы впервые попали под обстрел, мы шли с Владимиром, командиром моего батальона, и Сергеем Лойко, автором книги "Аэропорт". Кто-то нас сдал, мы вышли на поле и попали под обстрел.

"Я так быстро никогда не бегал, и сразу понял, зачем каска. Падало все ближе и ближе, я уже простился с жизнью, сделал последнее фото. А рядом мой собрат говорит: "Люди, мы сейчас с вами находимся в лучшем месте. Это большая для нас честь", - делится Юрченко.

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По его словам, сначала он подумал: что он мелет? А потом понял: "Если человек заряжен на победу, он считает честью делать это дело. Когда тебе страшно – ты становишься обузой для ребят, этого не должно быть. Это взвешенная, четкая позиция – понимать, что это работа".

Напомним, ранее солист украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, который недавно рассказал о том, что ему пришлось пережить на свой 35-летний день рождения, высказался по поводу людей, которые не могут выучить украинский язык, живя в Украине.

"Проживая столько лет в Украине, человек говорит, что ему трудно перейти на украинский язык. Есть такой диагноз - имбецил. Наверное, нужно к врачу", - заявил он в интервью 5 каналу.

Юрко Юрченко
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