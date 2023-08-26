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Пропагандисты "выяснили", где живет София Ротару

Алена Кюпели
26 августа 2023, 20:11 обновлено 26 августа, 20:19
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Россияне не могут пережить, что кто-то может не разделять их террористической позиции.
София Ротару
София Ротару поддерживает украинцев/ instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару, которая не делала никаких заявлений относительно военного нападения России на Украину, однако все же поддерживает мирных украинцев, якобы уехала к сыну в Европу и живет там.

Об этом сообщил российский продюсер Илья Саглиани, которого цитирует пропагандистское издание Kp.ru.

"Ротару сейчас действительно с семьей в Италии. Именно в Италии Ротару купила недвижимость для семьи. Нам рассказали, что у Ротару на данный момент уже ни один объект недвижимости за границей. А квартира в Москве стоит закрытая. Вряд ли кто-то из коллег артистки в Москве с патриотической позицией будет связываться и помогать ей с продажей жилья. Продать его будет проблематично", – говорит россиянин.

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Издание также сообщает, что в Москве у Ротару в собственности апартаменты в 120 квадратных метров на улице Зоологической. Похожие квартиры сейчас выставлены на продажу за 60 миллионов рублей. Коммуналку оплачивает помощница по хозяйству, поклонница еще с советских времен. Появились слухи, что недвижимость Ротару хочет переписать на ту самую помощницу.

Напомним, ранее София Ротару, которая молчит о военном нападении России на Украину, но при этом реагирует на подлые удары россиян, опубликовала фото украинского флага. Тем самым Ротару каждый раз обозначает, что она поддерживает украинский народ.

Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле, которая недавно провела в Юрмале свой фестиваль, на который, кстати, пригласила украинских звезд, рассказала о своих отношениях с певицей Софией Ротару.

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София Ротару новости шоу бизнеса
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