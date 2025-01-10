Принц Гарри с женой готовятся к эвакуации из-за масштабных пожаров в Калифорнии

Меган Маркл и ее семья оказались в зоне высокого риска.

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Пожар в Лос-Анджелесе - принц Гарри и Меган Маркл оказались в зоне риска / коллаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

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В Калифорнии вторые сутки не могут остановить пожар, который уничтожает Лос-Анджелес

Дом герцогов Сассекских в престижном районе Монтесито находится в зоне "высокого риска возгорания"

Принц Гарри и его жена Меган Маркл после отказа от королевских обязанностей и отъезда из Великобритании осели в Монтесито, Санта-Барбара. Пара живет в шикарном особняке за 14 млн. долларов, который им вскоре придется, вероятно, покинуть.

Виной всему - пожар в Лос-Анджелесе (Санта-Барбара находится на северо-западе от Города ангелов - прим. редактора). Монтесито уже определили в зону "высокого риска возгорания", сообщил представитель энергетической компании Southern California Edison изданию Page Six.

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В фешенебельном районе, где кроме герцогов Сассекских проживают Опра Уинфри и Гвинет Пэлтроу с семьей, уже начались перебои с электроэнергией. Всеобщая эвакуация пока не объявлена, но жители Монтесито начинают готовиться к худшему.

Если пожар утихнет в ближайшее время, принцу Гарри и его супруге удастся избежать участи голливудских знаменитостей, чьи дома в Пасифик Палисейдс уже выгорели дотла. К примеру, за тем, как огонь пожирает ее жилище, в прямом эфире наблюдала Пэрис Хилтон.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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