"Примирение не предполагается": Бритни Спирс не хочет мириться с отцом

Бритни Спирс на данный момент в принципе не планирует мириться со своим отцом Джейми Спирс, которого она обвиняет в домашней тирании.

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Спирс, отец Спирс / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Несмотря на то, что известная американская поп-певица Бритни Спирс понемногу начинает налаживать отношения с матерью и сестрой, с отцом Джейми у нее по-прежнему сложные отношения. Об этом сообщает портал "Page 6" со ссылкой на инсайдеров из окружения певицы.

"Бритни находится на пути к исцелению, но примирение с Джейми не предполагается", – настаивают они.

Такой комментарий из окружения певицы появился после того, как издание TMZ сообщило ‒ что Бритни, мол, недавно говорившая, что хочет, чтобы Джейми оказался в тюрьме за все его издевательства над ней во время 13-летней опеки, все хотела протянуть руку помощи своему отцу. К такому решению она якобы пришла, остро нуждаясь в семейной поддержке на фоне развода с фитнесс-тренером Сэмом Асгари.

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Напомним, ранее Бритни Спирс обвиняли в приеме тяжелых наркотиков бывший муж и сыновья. К ним присоединился и бывший опекун певицы, который убежден, что жизнь Бритни закончит передозировкой.

Также в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс поколотила Сэма Асгари и выгнала его из дома. Их драку якобы даже пришлось разнимать охранникам, а на шум соседи вызвали полицию.

Поздне стало известно, что пара подала на развод - якобы из-за подозрений в том, что Асгари ей изменяет.

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