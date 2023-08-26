"Примирение не предполагается": Бритни Спирс не хочет мириться с отцом

Несмотря на то, что известная американская поп-певица Бритни Спирс понемногу начинает налаживать отношения с матерью и сестрой, с отцом Джейми у нее по-прежнему сложные отношения. Об этом сообщает портал "Page 6" со ссылкой на инсайдеров из окружения певицы.
"Бритни находится на пути к исцелению, но примирение с Джейми не предполагается", – настаивают они.
Такой комментарий из окружения певицы появился после того, как издание TMZ сообщило ‒ что Бритни, мол, недавно говорившая, что хочет, чтобы Джейми оказался в тюрьме за все его издевательства над ней во время 13-летней опеки, все хотела протянуть руку помощи своему отцу. К такому решению она якобы пришла, остро нуждаясь в семейной поддержке на фоне развода с фитнесс-тренером Сэмом Асгари.
Напомним, ранее Бритни Спирс обвиняли в приеме тяжелых наркотиков бывший муж и сыновья. К ним присоединился и бывший опекун певицы, который убежден, что жизнь Бритни закончит передозировкой.
Также в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс поколотила Сэма Асгари и выгнала его из дома. Их драку якобы даже пришлось разнимать охранникам, а на шум соседи вызвали полицию.
Поздне стало известно, что пара подала на развод - якобы из-за подозрений в том, что Асгари ей изменяет.
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