"Он будет гореть в аду": Бритни Спирс думала, что отец "пытался убить" ее во время опекунства

Певицу принудительно лечили в психиатрической клинике, и она не понимала, что с ней происходит.
Бритни Спирс заявила, что чувствовала, что ее отец, Джейми Спирс, "пытался убить" ее во время процесса опекунства.
В двухминутном аудиоклипе, опубликованном в Твиттере, певица рассказала о том, как в начале 2019 года она сделала три МРТ, прежде чем ее отправили в психиатрическую больницу.
"Все это не имело смысла", — сказала 40-летняя Бритни о каждом часовом экзамене. "Все это не имело смысла", - говорит она о принудительном лечении.
"Я не понимала изоляцию, медсестер, флаконы с кровью, постоянное общение", — продолжила она, отметив, что, хотя она думала, что ее, возможно, лечили от рака, "ничего из этого не было правдой".
Бритни пояснила: "Я в порядке. Я жива. Сложнее всего знать, что они просто были злыми, и что я действительно чувствовала, что мой отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он будет гореть в чертовом аду".
Напомним, ранее Бритни вернула в свои социальные сети регулярную рубрику "Разденься догола - взволнуй поклонников". 40-летняя артистка продержалась практически месяц, чтобы не засветить свои обнаженные прелести.
Поздравить фанов с этим маленьким достижением она решила снимками в стиле ню на пляже. Из одежды на Бритт были лишь широкополая соломенная шляпа да песок.
Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, традиционно прикрыв пах и соски эмодзи сердечек. Фотосессию певица оставила без каких-либо подписей, однако среди фанатов в комментариях под постом разразилась нешуточная буря.
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