"Прилетел язвительный ответ": Боня выложила не лучшее фото Собчак в Каннах

Собчак получила ответ от Бони/ УНИАН

Россиянка Виктория Боня, которая прославилась участием в шоу "Дом-2", опубликовала язвительный ответ для журналистки Ксении Собчак, в котором та посмеялась над телезвездой в Каннах.

"У Собчак всегда сложности пережить мои выходы на самых престижных мероприятиях мира. Ведь она так переживает, чтобы я, ее любимица, была всегда на высоте", - прокомментировала Боня пост Собчак о Каннах и смотрящих в другую сторону фотографов.

Она также поделилась одной из старых фотографий Собчак, которая также стояла на красной дорожке в Каннах.

"Кстати, сама Собчак была на Каннском всего разок и ее фото гораздо лучше, поэтому я должна еще дотянуть до ее уровня. Давайте рассмотрим внимательно, куда смотрят фотографы на фото Собчак", - написала она, имея ввиду, что фотографам не сильно интересна Собчак, так же как и она.

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Напомним, ранее российская журналистка Ксения Собчак выложила фото, на котором показала Викторию Боню на красной дорожке в Каннах. Она акцентировала внимание на том, что ни один фотограф не повернулся в сторону звезды.