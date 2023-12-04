"Превратить СБУ в "Службу Божью Украины": Бенюк предложил реформировать спецслужбу

Легендарный артист и директор киевского театра на Подоле Богдан Бенюк выразил свое стремление стать руководителем Службы безопасности Украины.

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У Богдана Бенюка есть своя концепция реформы СБУ / коллаж Главред, фото УНИАН

Легенда украинского театра и кино Богдан Бенюк отличился неожиданным заявлением ‒ мол, он хочет стать руководителем Службы безопасности Украины. И ее, дескать, надо превратить в "Службу Божью Украины". Об этом Бенюк рассказал в интервью украинскому телеведущему Алексею Суханову.

"Я бы хотел возглавить СБУ. Превратил бы ее в "Службу Божью Украины". Если мы не будем воспитывать этих курсантов в национальном сознании и в любви к Украине, то мы воспитаем очень хороших специалистов-предателей", – сказал артист.

Бенюк также отметил, что говорить на украинском языке должны люди, которые занимают государственные должности.

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"И мы понимаем, что чиновники, средства массовой информации, армия, присягу они читают на каком языке? Дальше детские сады, поколения новые обязательно должны говорить на работе, как и в театре на украинском языке, ведь это государственное учреждение", – добавил он.

Суханов также спросил Бенюка о недавнем языковом скандале с участием экс-нардепа Ирины Фарион (артист занял ее позицию в конфликте).

"Зачем мы с тобой мудрые люди будем обсуждать, что баба бабе сказала?", – ответил Бенюк и добавид, что Фарион знает лично (оба они состоят в партии "Свобода"), поэтому доверяет ей.

"Я бы хотел, чтобы я и ты работали в СБУ. У нас и так очень много изменников, которые сидят здесь в Украине по сегодняшний день. Их огромное количество", – подытожил Бенюк.

Скандальные высказывания Фарион

Напомним, недавно Фарион зашкварилась наглым "наездом" на русскоязычных украинских защитников. Фарион говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.

После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

После высказываний Фарион военные были разгневаны и набросились на нее. Однако языковед не нашла ничего лучше и пожаловалась ОП на военных. Она призвала наказать военных, которые нецензурно "послали" ее после замечаний насчет общения на русском языке на службе.

Во Львове многие студенты взбунтовались против Фарион и потребовали её увольнения. 15 ноября стало известно о том, что СБУ открыла дело на Фарион. Её подозревают по 4 статьям.

Скандальную Фарион по статье уволили из Львовской политехники. Поводом увольнения стало нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде. В Минобразования подтвердили, что ректор уже подписал заявление на увольнение.

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