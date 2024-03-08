Предательницу Яну Соломку захейтили в сети, певица в ответ нахамила

Певица из Украины из России уехала в США и теперь грубит оттуда.

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Яна Соломка вызверилась на подписчиков / Коллаж Главред, фото Instagram/so_yanna

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, переехала в США и оттуда умудряется хамить подписчикам, которые пишут ей правду.

На своей странице в Instagram, осмелевшая Соломко опубликовала видео себя, где написала короткое: "Давно не виделись". Между тем, украинские подписчики стали говорить Соломко, что она предательница, а также обвинять ее в том, что она выбрала террористическую Россию.

Кто такая Яна Соломко Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину. видео дня Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов. Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

Однако осмелевшая Соломко, которая сидит не в России, в США стала хамить пользователям в ответ.

Предательница Соломку хамит в Instagram / Коллаж Главред, фото Instagram/so_yanna

Напомним, ранее Соломко в кооперации с бывшим украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

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