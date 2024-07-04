Предательница Таисия Повалия еле выжила - что случилось

Запроданка Таисия Повалий рассказала, что еле выжила после укола.

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Таисия Повалий сделала аборт / коллаж: Главред, фото: t.me/povaly

Предательницы Украины певица Таисия Повалий, которая уехала жить в страну-террориста РФ и поддерживает кремлевскую власть, решила вспомнить, как сделала аборт, поскольку не была готова ко второму ребенку.

Как заявила Повалий для росСМИ "Tatarka FM", она узнала, что беременна, когда у нее уже был сын Денис, но не отважилась на второго ребенка.

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Запроданка узнала об уколе, который прерывает беременность из-за которого у нее случилась внематочная беременность.

"У меня боли страшные в животе. Как будто на все органы внутри все давит. Помню, в палате подошел ко мне доктор молодой такой, рыженький... Он говорит: "Девочка моя, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа, и мы бы тебя не спасли", - рассказала предательница.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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