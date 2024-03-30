Предательница Соломко выдала пост на украинском языке, где оправдалась за свою любовь к России

Соломко называет свое решение чисто профессиональным.

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Предательница Соломко решила озвучить свою "позицию" / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, решила оправдаться за свои малодушную позицию.

На своей странице в Instagram, она выложила пост на украинском языке, в котором попыталась объяснить, почему пела в террористической России, почему работала с путинистом Бардашем, а также почему пела в поддержку оккупантов.

Пост, который она предусмотрительно закрыла от комментариев, она начала с того, что большинство новостей, которые она о себе читает, являются неправдой.

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Яна Соломко рассказала, почему была в России / Скриншот Instagram/yana.solo

По ее словам, она переехала в Россию в 2018 году, до войны (не во время войны), и "это было полностью профессиональное решение". Свое предательство она оправдывает "договорными обязательствами", и тем, что украинцу было тяжело находиться в России во время войны.

Кто такая Яна Соломко Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину. Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов. Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

"В конце концов мне удалось закончить контракт и уехать из России в США. Россия не была моей Родиной. Я украинка, и это никогда не изменится, кто бы и что ни говорил и не писал. До и после начала войны я делала то, что должна была делать как профессионал, имеющий юридический контракт, и это не подлежит ничему осуждению", - заявляет Соломко, которая по-прежнему не называет Россию террористом и инициатором войны.

Она также сообщила, что не собирается возвращаться в музыкальный бизнес и посоветовала всем "радоваться жизни".

"Желаю мира Украине, как и каждому украинцу, проживающему в разных уголках мира. Украина в моих молитвах", - выдала она.

Напомним, ранее Соломко в кооперации с бывшим украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

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