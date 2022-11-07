Предательница Cедокова спела песню "ВиаГры" и показала, как "тащится" ее молодой муж

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая не замечает войны в Украине и продолжает работать на Россию, перепела песню украинского коллектива "ВиаГра". Ранее появилась информация о том, что права на песню "Не оставляй меня, любимый" Седокова, которая то худеет, то поправляется, выкупила у российского композитора Константина Меладзе.

В частности, она выложила кусочек песни, которую спела уже сама, без своих коллег из ВиаГра. Кстати, исполнение ничем не отличается от предыдущего, коллективного.

Она также заявила, что больше всего от песни "тащится" ее муж, которому на момент релиза оригинальной версии было 12 лет.

"Раз обещала эксклюзив. Через пару часов удалю наверное. Ловите для моих самых самых начало первого куплета. Муж мой самый большой фанат. Особенно этой песни. Кажется ему было тогда 12", - написала она в Телеграм.

Напомним, ранее сама Седокова заявила, на нее недавно снизошло озарение и предательница вдруг "осознала", что ей нужно принять свое прошлое, а не отказываться от него, сказала Седокова, видимо, имея ввиду украинскую группу ВиаГра и свое короткое участие в ней. И все это "поможет ей идти дальше".

"Вылечило" Седокову караоке, где ее друзья попросили спеть песню группы. Артистка, которая работает на Россию заявила, что этот поход буквально стал психотерапевтическим.

"Я будто открыла дверь, которую держала за семью замками у себя в душе, и у меня полились слезы. Я сразу же написала Константину Меладзе, что хотела бы купить права на эту песню. Он ответил: "Отличная идея!" Думаю, для него тоже важно, чтобы его песни продолжали жить", - заявила Седокова.

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