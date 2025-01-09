Пожар в Лос-Анджелесе: горит дом, в котором умер Мэттью Перри

Кратко:
- Элитные кварталы Лос-Анджелеса уничтожает пожар
- В огне оказалось жилище Мэттью Перри, где актер был обнаружен мертвым в октябре 2023 года
Уже вторые сутки Лос-Анджелес охвачен жутким пожаром - пламя стремительно распространяется по городу, работа спасателей усложняется сильным ветром. Более тысячи зданий уже уничтожены, сильно пострадал район Пасифик Палисейдс, где живет много голливудских знаменитостей - без домов остались Пэрис Хилтон, Джейми Ли Кертис, Джеймс Вудс и пр.
Realtor.com сообщает, что огнем уже охвачена вилла, в которой в октябре 2023 года умер канадо-американский актер Мэттью Перри. В октябре 2024 года дом, который уже стал частью истории Голливуда, приобрела риелтор Анита Верма-Лаллиан.
О том, что горит вилла Перри, прессе сообщили бывшие соседи актера. Они же поделились снимками дома в огне.
Анита Верма-Лаллиан рассказала, что она сама и ее близкие сейчас находятся в безопасности, однако судьбу жилища, которое она приобрела за 8.6 миллионов долларов комментировать не стала.
New post on https://t.co/Xl1Vsv8hRy: EXCLUSIVE: House Where Matthew Perry Died Is Engulfed in Deadly Pacific Palisades Fire—Months After It Was Bought for $8.6 Million https://t.co/pn9O31mFUspic.twitter.com/Xe76sj1zyB— Eric Young with Call It Closed (@EricwithCIC) January 8, 2025
Тело Мэттью Перри обнаружили 28 октября 2023 года в джакузи его собственного дома. Смерть спровоцировала передозировка лекарственными препаратами.
За пять дней до смерти актер в своем блоге в Instagram опубликовал собственное фото в этом самом джакузи. Перри в одиночестве наслаждался видом на Голливудские холмы. "Итак, теплая вода, бурлящая вокруг, вызывает у вас приятные ощущения? Я Мэттмэн", - подписал свой последний пост он.
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Кто такой Мэттью Перри?
Мэттью Перри - американо-канадский актер. Наиболее известен ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале "Друзья". За год до смерти выпустил автобиографию под названием "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", которая моментально стала бестселлером. Умер 28 октября 2023 года. Тело актера было обнаружено в джакузи его собственного дома. Причиной смерти Перри назвали утопление в результате ишемической болезни сердца и острого воздействия кетамина. С конца девяностых страдал от алкогольной и наркотической зависимости.
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