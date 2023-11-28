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Повесился бывший жених Волочковой

Алена Кюпели
28 ноября 2023, 22:47
Скандальная балерина рассталась со своим ухажером после поездки на Мальдивы.
Бывший ухажер Волочковой покончил с собой в тюрьме
Бывший ухажер Волочковой покончил с собой в тюрьме / Коллаж Главред, фото Стархит

Экс-бойфренд российской скандальной балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в московском СИЗО.

По информации пропагандистского издания News.ru, тело предпринимателя нашли в камере "Матросской Тишины"

Бывший возлюбленный балерины находился в СИЗО с мая 2023 года, когда он особенно жестоко избил свою жену. Тогда у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, множественные ушибы и синяки.

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В суде Кузнецов сообщил, что готов сотрудничать со следствием, а причиной произошедшего назвал ревность. Он утверждал, что сам отвез побитую любимую в медпункт и все время был рядом.

По словам Волочковой, Кузнецов — вспыльчивый и эмоциональный человек, однако он никогда не поднимал на нее руку. За несколько лет до произошедшего балерина активно демонстрировала в социальных сетях свои отношения с "банщиком" Кузнецовым, с которым познакомилась на программе "Давай поженимся".

Пара отправилась вместе на отдых на Мальдивы, но через полтора месяца рассталась. По некоторым данным мужчина хотел поселить в доме у Волочковой своего сына, но та была категорически против.

Напомним, ранее балерина поделилась свежим фото. Там она позирует в купальнике, демонстрируя очень худые ноги и руки. Сама Волочкова подписала фото так: "С невероятной физической нагрузкой в подготовке к премьере нового шоу "Одержимость" и практически отсутствием еды, я ещё похудела. Но силы вроде есть. Потому что я одержима творчеством. И это грандиозное шоу для меня - осуществление мечты моей жизни! Поэтому каждый прогон в радость. Зато легко мне и моим партнерам".

Ранее также Анастасию Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

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Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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