Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лишилась своего бизнеса в террористической России.
Как стало известно, налоговая сдлужба РФ лишила Заворотнюк ее статуса ИП (индивидуального предпринимателя) в принудительном порядке.
Причиной такого решения стало то, что Заворотнюк накопила долгов перед государством, а ее родные не подавали никаких деклараций в налоговые службы державы-террориста.
Стало также известно, что звезда перестала работать в 2019 году, когда у нее обнаружили опухоль. Кроме того, теперь ей не нужно будет делать ежемесячные выплаты в разные фонды.
Напомним, ранее по сети стал распространяться слух о том, что Заворотнюк, которая с 2019 года болеет раком головного мозга, потеряла дар речи. По мнению экспертов такой симптом сигнализирует о том, что болезнь прогрессирует.
Ранее Анастасию Заворотнюк внесли в черный список из-за долгов - в ее семье есть неуплаты по налогам и коммунальным услугам. В качестве компенсации у артистки могут начать отбирать движимое и недвижимое имущество.
Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.
Вас также может заинтересовать:
- Точная копия: дочь Заворотнюк поделилась фото, где её не отличить от мамы
- У дочери Заворотнюк проблемы с законом из-за долгов
- Неутешительный симптом: онкобольная Заворотнюк потеряла важную способность