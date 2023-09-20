Онкобольная актриса лишилась своего бизнеса в террористической России.

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Анастасия Заворотнюк больше не бизнес-вумен/ instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лишилась своего бизнеса в террористической России.

Как стало известно, налоговая сдлужба РФ лишила Заворотнюк ее статуса ИП (индивидуального предпринимателя) в принудительном порядке.

Причиной такого решения стало то, что Заворотнюк накопила долгов перед государством, а ее родные не подавали никаких деклараций в налоговые службы державы-террориста.

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Стало также известно, что звезда перестала работать в 2019 году, когда у нее обнаружили опухоль. Кроме того, теперь ей не нужно будет делать ежемесячные выплаты в разные фонды.

Напомним, ранее по сети стал распространяться слух о том, что Заворотнюк, которая с 2019 года болеет раком головного мозга, потеряла дар речи. По мнению экспертов такой симптом сигнализирует о том, что болезнь прогрессирует.

Ранее Анастасию Заворотнюк внесли в черный список из-за долгов - в ее семье есть неуплаты по налогам и коммунальным услугам. В качестве компенсации у артистки могут начать отбирать движимое и недвижимое имущество.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

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