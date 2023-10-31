Потенциальный возлюбленный Тины Кароль потрогал ее за попу

В сети показали пикантное видео певицы Тины Кароль.

https://stars.glavred.info/potencialnyy-vozlyublennyy-tiny-karol-potrogal-ee-za-popu-10512907.html Ссылка скопирована

Тине Кароль приписывают роман с хореографом / Коллаж Главред, фото Instagram/tina_karol

По интернету распространяется пикантное видео, на котором Тина Кароль и ее танцор снова "намекают" на отношения.

Уже давно гуляют слухи, что у Тины Кароль и танцующим в ее балете хореографом Дмитрием Жуком действительно есть отношения.

По информации ТСН, на одной из фан-страниц звезды в Instagram обнародовали видео из репетиции, где Кароль предстала с Жуком. Тина в белом костюме без макияжа улыбчиво смотрит в камеру, тем временем Дмитрий кружит ее в танце, а в конце даже позволил погладить артистку по попе.

видео дня

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.