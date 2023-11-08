Потенциальная девушка Никиты Добрынина удивила очень откровенным фото

Чара Хорив имеет прекрасную фигуру и сделала свою карьеру сама, а не благодаря шоу.

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Чара Хорив может быть новой пассией Никиты Добрынина / Коллаж Главред, фото Instagram/charachoriv

Украинская блогерша и модель Чара Хорив, которой приписывают роман с разведенным и свободным телеведущим Никитой Добрыниным, поделилась пикантными фото.

На своей странице в Instagram, девушка выложила видео в сториз, где пластично танцуя и улыбаясь, она оделась в стильный лук. Также, она поставила температурную метку в 15 градусов и добавила, что очень любит такую погоду.

Чара Хорив во всей красе / Фото Instagram/charachoriv

Отметим, что шоумену приписывают роман с украинской моделью Чарой Хорив, которая ранее встречалась с ведущим Богданом Буше. Никита и Чара вместе засветились на ковровой дорожке музыкальной премии Muzvar Awards 2023 - пара охотно позировала для журналистов, после чего стали появляться слухи о том, что ведущий и модель - не просто друзья.

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Напомним, ранее Никита Добрынин высказал свое мнение о нескольких известных женщинах-знаменитостях и выбрал среди них свою вероятную спутницу.

Напомним, телеведущий Никита Добрынин, который недавно прошел через развод со своей бывшей женой Дашей Квитковой, поделился деталями новых отношений. Он подчеркнул, что пока романтическая связь еще не достигла серьезного этапа, однако он испытывает невероятное счастье в этих отношениях.

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