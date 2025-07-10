Потап попался на прослушивании российского певца из базы "Миротворец"

Кратко:
- Потап слушает российских исполнителей
- Он похвастался этим в социальных сетях
Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап во время войны стал неоднозначной персоной в глазах украинцев. Он выехал за границу, там строит бизнес, и публикует временами провокационные посты.
Сегодня артист в Instagram-сторис показал сэлфи под музыку российского музыканта Владимира Кузьмина. Тот в свою очередь с 2017 года внесен в базу "Миротворец" за участие в концерте в оккупированном Крыму - в апреле 2016 года он выступил в Симферополе.
Свое мнение о войне в Украине Кузьмин старается не выражать публично, опасаясь последствий от пропагандистов страны-оккупанта. Тем не менее он продолжает активно гастролировать по рф.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о дерзком заявлении Тины Кароль. Певица в мужском костюме рассуждала о своей жизни (в том числе личной), чем вызвала бурное обсуждение у поклонников.
Также украинская актриса Анна Кошмал раскрыла правду об отношениях - прокомментировала слухи о том, что на самом деле ее мужем и отцом ее детей является известный актер.
Читайте также:
- "Было бы логично": где Ротару может публично появиться впервые за несколько лет
- Угроза онкологии: украинская актриса сделала серьезное признание
- "Поехала кукуха": жена Козловского рассказала, как провела ночь под обстрелом
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред