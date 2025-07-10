Потап попался на прослушивании российского певца из базы "Миротворец"

Алексей Потапенко продолжает искать пути, как еще больше эпатировать публику.

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Потап новости - продюсер показал, под какую музыку отдыхает / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Кратко:

Потап слушает российских исполнителей

Он похвастался этим в социальных сетях

Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап во время войны стал неоднозначной персоной в глазах украинцев. Он выехал за границу, там строит бизнес, и публикует временами провокационные посты.

Сегодня артист в Instagram-сторис показал сэлфи под музыку российского музыканта Владимира Кузьмина. Тот в свою очередь с 2017 года внесен в базу "Миротворец" за участие в концерте в оккупированном Крыму - в апреле 2016 года он выступил в Симферополе.

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Свое мнение о войне в Украине Кузьмин старается не выражать публично, опасаясь последствий от пропагандистов страны-оккупанта. Тем не менее он продолжает активно гастролировать по рф.

Потап новости - продюсер показал, под какую музыку отдыхает / instagram.com/realpotap

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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