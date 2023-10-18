Потап тайно покинул Украину вместе с Настей Каменских - комментарий артиста

После того, как его фото разлетелись по Сети, Потапенко решил сделать заявление.

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Потап улетел в Мадрид с Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) выехал из Украины за неделю до полномасштабной войны в Украине. Вместе с женой, певицей Настей Каменских, он отправился на отдых в Испанию.

После 24 февраля возвращаться в страну он не торопился, и хоть за границей он сделал многое для украинских защитников на благотворительных началах, артиста стали осуждать за то, что он отсиживается в безопасности, пока в его родной стране война.

Со временем Потап вернулся в Украину, где его авторитет значительно пошатнулся. Подлила масла в огонь его новая поездка с Каменских в Испанию - путешествие началось сегодня, согласно блогу Богдана Беспалова в Telegram. Он опубликовал снимки, на которых запечатлен мужчина, похожий на музыканта, в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Фотографиями якобы поделилась подписчица, которая летела из Варшавы в Мадрид. Ее попутчиками оказались Потап и Настя Каменских.

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Вскоре после того, как были опубликованы снимки, артист на своей странице в Instagram опубликовал сэлфи в такой же одежде, как и у мужчины на фото. В комментарии он написал: "И я плыву между концертами... но обязательно домой. Несколько дней путешествия и послезавтра родные лица".

Таким образом Потап намекнул, что выехал из страны ради выступлений. Примечательно, однако ни у него, ни у NK не было анонсов концертов в Мадриде в эти дни.

Потап улетел в Мадрид с Каменских / коллаж: Главред, фото: Telegram - BespaLOVmedia

Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.

Рефлексировать про эти слухи Потап не стал, и нашел для себя более актуальную сейчас тему - написал песню о войне и новом поколении украинских детей.

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