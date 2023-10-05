Потап показал любовь с NK после ее "одинокого" концерта

Настя Каменских, впервые с начала полномасштабной войны, 30 сентября дала в Киеве большой сольный концерт, что для нее, как для артиста, в нынешних условиях - значительное событие.
Поклонники были рады видеть перерождение звезды, однако от их пристальных взглядов не ускользнуло, что Потапа, мужа, коллеги и творческого единомышленника Каменских, на концерте не было. Эта деталь породила новую волну слухов о том, что в их семье не все в порядке.
Сам музыкальный продюсер решил не затягивать с опровержением, и сплетни задавил на корню. Сперва он опубликовал фрагмент концерта NK с хвалебной одой супруге, затем на своей странице в Instagram показал сразу два сэлфи с возлюбленной.
На одном фото Потап и Настя во время ночной прогулки позируют на Подоле. Второй кадр получился явно спонтанно: музыкальный продюсер снял Каменских во время совместной поездки на автомобиле. Артистка была удивлена внезапной фотосессией, но все равно радостно изобразила на камеру мужа поцелуй.
Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.
Рефлексировать про эти слухи Потап не стал, и нашел для себя более актуальную сейчас тему - написал песню о войне и новом поколении украинских детей.
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