После новостей об избиении: певица Камалия уехала из Украины

Певица Камалия уехала за границу проведать своих дочерей-двойняшек.

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Камалие уже не терпится увидеться с детьми/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, после недавних слухов об ее избиении, поделилась с поклонниками, что решила ненадолго уехать из Украины.

На своей странице в Instagram певица так же рассказала, что совсем скоро вернется в Киев. Артистка решила провести время со своими 10-летними дочерьми – Арабеллой и Мирабеллой.

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"Я рада объявить, что наконец-то отправляюсь к своим любимым дочерям — Мирабеллы и Арабеллы. Я так скучала по их улыбкам, объятиям и веселым историям!" – отметила Камалия.

Певица так же рассказала, что уже не может дождаться теплой встречи с дочурками.

"Мы собираемся провести вместе несколько незабываемых дней, наполненных смехом, играми и, конечно, музыкой. Это время только для нас, и я счастлива иметь возможность заряжаться их нескончаемой энергией и любовью", — поделилась артистка.

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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Отметим, ранее Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода. Поклонники артистки долго не могли поверить, что она разошлась с Мохаммадом Захуром после 20 лет отношений.

А также певица Камалия получила прогнозируемое повреждение, о котором смущалась рассказать фанатам. Впрочем позже артистка все же раскрыла подробности своей жуткой травмы.

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