"Породило подозрения": Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце

В окружении Уильяма и Кейт говорят о серьезном раздражении из-за "косвенного влияния" Эндрю Виндзора, которое он пытается сохранить.

Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцессы Беатрис и Евгения стали неофициальными источниками информации

Такая ситуация, по словам источников, разозлила принцессу Кэтрин

Бывшего принца Эндрю Виндзора обвиняют в попытках сохранить влияние внутри королевской семьи, используя собственных дочерей - принцесс Беатрис и Евгению - в качестве неформальных "дворцовых информаторов". Об этом пишет Radar Online со ссылкой на близкие к двору источники.

65-летний Эндрю, проживавший в Royal Lodge более двух десятилетий, был вынужден покинуть его по решению короля Чарльза III. Сейчас он переезжает во временное жилье, пока продолжается ремонт его нового дома Marsh Farm.

Несмотря на публичную дистанцию, которую демонстрируют принцессы Беатрис и Евгения, инсайдеры утверждают, что обе дочери в частном порядке поддерживают отца. По словам одного из источников, именно через них Эндрю пытается оставаться в курсе внутренних процессов в семье.

"Эндрю сейчас гораздо больше, чем раньше, полагается на Беатрис и Евгению, чтобы знать, что происходит внутри семьи. Проблема заключается в том, что они стали неофициальными источниками информации, что неизбежно породило подозрения, независимо от того, было ли это их намерением", - говорится в сообщении.

Такая ситуация, по словам источников, особенно разозлила принцессу Кэтрин. В окружении Уильяма и Кейт говорят о серьезном раздражении из-за "косвенного влияния" Эндрю, которое он пытается сохранить, несмотря на официальное изгнание.

"Кейт редко проявляет гнев внешне, но в душе она испытывает сильное разочарование. Ощущение, что Эндрю остается присутствующим через своих дочерей, привело к напряженности в отношениях с Уильямом. Они не хотят маргинализировать Беатрис и Евгению, но они также убеждены, что Эндрю не должен иметь никакого косвенного влияния на решения", - сообщает источник.

Недовольство Кэтрин связывают и с ее многолетними усилиями по восстановлению репутации монархии после ряда кризисов и скандалов. Поэтому любой намек на возвращение Эндрю она воспринимает как угрозу этой работе.

Ранее Главред сообщал, младший брат короля Великобритании Чарльза ІІІ, принц Эндрю, фактически был вынужден отказаться от всех оставшихся королевских титулов. Это решение стало результатом прямого давления со стороны короля Чарльза III, который настоял, чтобы Эндрю окончательно ушел из публичной жизни. Это произошло после выхода посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре -женщины, которая обвинила принца в насилии.

Кейт Миддлтон рассказала небольшой домашний секретик, касающийся ее старшего сына Джорджа. Принц Джордж, как и его родители, невероятно увлечен футболом и регби. Похоже, что 12-летний мальчик все больше вовлекается в спорт, поскольку его мать, принцесса Уэльская, рассказала, что он становится все сильнее и сильнее.

Кейт Миддлтон осваивает новую территорию: дизайн одежды. Принцесса Уэльская продемонстрировала пальто собственного пошива во время недавней поездки в Шотландию, незаметно представив его во вторник.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

