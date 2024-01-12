В стране на болотах - террористической России, снова истеричная вакханалия из-за певицы-предательницы, украинки Ани Лорак.
По информации пропагандистского Телеграмм-канала "Хуже и не скажешь", в сети всплыло фото запроданки Лорак, на котором та помогает украинским военным в 2014 году. "Директор одного из украинских пиар-агентств утверждает, что артистка приезжала в госпиталь к украинским военным на Донбассе", - пишут пропагандисты.
Стоит ли говорить, что недалекие россияне принялись комментировать этот пост и сильно обижаться на власть за то, что та никак не запретит концерты украинки.
Более того, многие требуют отменять концерты Лорак, лишить ее документов на пребывание в России, а также депортировать из террористической России.
Кстати, телеграмм-канал также публикует информацию о том, что несмотря на то, что Лорак не покупает танки и снаряды, она "покупает медицинское оборудование, лекарства на очень большие суммы, заработанные в том числе и на московских концертах, т. е. на деньги российского зрителя".
Напомним, ранее на своей странице на YouTube дочь Ани Лорак София решила показать, как она ходит по магазинам со своей мамой, готовясь к праздникам в Москве, которая обстреливает мирные украинские города.
Ранее Ани Лорак опубликовала позорное фото певца-путиниста Филиппа Киркорова, который приходится крестным ее дочери. Артистка подретушировала себя, а кума "обделила", и показала, как он выглядит на самом деле.
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