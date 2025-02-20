Популярный украинский певец вступил в ряды ВСУ: "Служу нашему народу"

Миша Крупин давно ждал возможности встать на защиту Украины.

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Миша Крупин вступил ВСУ - подробности службы артиста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Вкратце:

Летом 2024 года артист добровольно мобилизовался

После прохождения медкомиссии и решения спорный вопросов Крупин отправился на учения

Украинский музыкант Миша Крупин летом 2024 года сообщил о своей добровольной мобилизации. Однако пригодность артиста к военной службе рассматривалась более полугода.

"Есть вопросы, которые задерживают процесс", - сообщил артист в декабре 2024. На данный момент они, очевидно, улажены, так как сегодня Миша Крупин объявил, что официально вступил в ряды ВСУ.

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"Ну что ж, теперь служу нашему народу. Принимаю ваши поздравления!", - написал он в своем блоге в Instagram и опубликовал фото в бушлате. Позже он сообщил, что отправляется на прохождение базовой военной подготовки. О том, где именно будет служить Миша Крупин, пока не известно.

Миша Крупин вступил ВСУ - подробности службы артиста / instagram.com/mishakrupin1

Миша Крупин вступил ВСУ - подробности службы артиста / instagram.com/mishakrupin1

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Кто такой Миша Крупин? Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.

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