Популярный украинский певец вступил в ряды ВСУ: "Служу нашему народу"

Вкратце:
- Летом 2024 года артист добровольно мобилизовался
- После прохождения медкомиссии и решения спорный вопросов Крупин отправился на учения
Украинский музыкант Миша Крупин летом 2024 года сообщил о своей добровольной мобилизации. Однако пригодность артиста к военной службе рассматривалась более полугода.
"Есть вопросы, которые задерживают процесс", - сообщил артист в декабре 2024. На данный момент они, очевидно, улажены, так как сегодня Миша Крупин объявил, что официально вступил в ряды ВСУ.
"Ну что ж, теперь служу нашему народу. Принимаю ваши поздравления!", - написал он в своем блоге в Instagram и опубликовал фото в бушлате. Позже он сообщил, что отправляется на прохождение базовой военной подготовки. О том, где именно будет служить Миша Крупин, пока не известно.
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Кто такой Миша Крупин?
Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.
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