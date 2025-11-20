Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным

Кевин Спейси обвинялся в сексуальном насилии, что привело к печальному положению финансовых дел.

https://stars.glavred.info/populyarnyy-gollivudskiy-akter-priznalsya-chto-stal-bezdomnym-10717133.html Ссылка скопирована

Кевин Спейси сделал неожиданное признание / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что случилось с актером

Что стало предпосылками к такому положению дел

Спустя семь лет после скандала с сексуальным насилием, потрясшего его карьеру, голливудский актер Кевин Спейси признался, что он бездомный.

Как пишет издание Page Six, актер сообщил, что живет в отеле. "Я живу в отелях, снимаю жилье на Airbnb, езжу туда, где есть работа", — рассказал обладатель премии "Оскар". "У меня буквально нет дома, вот что я пытаюсь объяснить", - добавил он.

видео дня

Актёр рассказал, что его финансовое положение "не очень" после скандала, который в конечном итоге привел к оправданию его по обвинениям в сексуальном насилии, выдвинутым четырьмя мужчинами в Великобритании, но заявил, что дело "так и не дошло" до банкротства.

Кевин Спейси отрицает свою вину / ua.depositphotos.com

Спейси, который категорически отрицает какую-либо вину, заявил, что "расходы за последние семь лет были астрономическими".

Он добавил: "У меня очень мало денег, а все уходит". О своей "отмене" в Голливуде Спейси сказал: "Это можно пережить".

"Как ни странно, я чувствую, что вернулся туда, откуда начал, то есть просто поехал туда, где была работа", — сказал Спейси, который раньше жил в Балтиморе, штат Мэриленд.

"Я надеюсь, что в какой-то момент, если дела пойдут дальше, я смогу решить, где снова хочу обосноваться", - добавил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред , Кевин Спейси посетил Узбекистан, где принял участие в 15-м Ташкентском международном кинофестивале. Когда у Спейси появилась свободное время, он отправился на экскурсию по музею Афрасиаб.

Ранее американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл в восторге от бесконечной поддержки принца Гарри и рассказала, как он её любит "смелой" любовью.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кевин Спейси Кевин Спейси - американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и крунер. В 1999 году Кевин Спейси был признан лучшим актером десятилетия по мнению журнала "England's Empire". 3 ноября 2010 года Кевину Спейси было присвоено звание Командора ордена Британской империи. Актёр был представлен к награде принцем Чарльзом. Церемония состоялась в лондонской резиденции принца Кларенс-хаус.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред