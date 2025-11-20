Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным

Кратко:
Спустя семь лет после скандала с сексуальным насилием, потрясшего его карьеру, голливудский актер Кевин Спейси признался, что он бездомный.
Как пишет издание Page Six, актер сообщил, что живет в отеле. "Я живу в отелях, снимаю жилье на Airbnb, езжу туда, где есть работа", — рассказал обладатель премии "Оскар". "У меня буквально нет дома, вот что я пытаюсь объяснить", - добавил он.
Актёр рассказал, что его финансовое положение "не очень" после скандала, который в конечном итоге привел к оправданию его по обвинениям в сексуальном насилии, выдвинутым четырьмя мужчинами в Великобритании, но заявил, что дело "так и не дошло" до банкротства.
Спейси, который категорически отрицает какую-либо вину, заявил, что "расходы за последние семь лет были астрономическими".
Он добавил: "У меня очень мало денег, а все уходит". О своей "отмене" в Голливуде Спейси сказал: "Это можно пережить".
"Как ни странно, я чувствую, что вернулся туда, откуда начал, то есть просто поехал туда, где была работа", — сказал Спейси, который раньше жил в Балтиморе, штат Мэриленд.
"Я надеюсь, что в какой-то момент, если дела пойдут дальше, я смогу решить, где снова хочу обосноваться", - добавил он.
О персоне: Кевин Спейси
Кевин Спейси - американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и крунер. В 1999 году Кевин Спейси был признан лучшим актером десятилетия по мнению журнала "England's Empire".
3 ноября 2010 года Кевину Спейси было присвоено звание Командора ордена Британской империи. Актёр был представлен к награде принцем Чарльзом. Церемония состоялась в лондонской резиденции принца Кларенс-хаус.
