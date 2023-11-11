Популярная бразильская модель и инфлюенсер умерла в 29 лет от эстетической процедуры

Девушка решилась на не самую сложную операцию, но что-то пошло не так.

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Луана Андраде умерла из-за простой процедуры / Коллаж Главред, фото Instagram/luandradel

Бразильская инфлюэнсер Луана Андраде умерла после операции по липосакции.

По сообщению бразильского новостного агентства Globo 1, 29-летняя женщина скончалась во вторник в Сан-Паулу, Бразилия, после тяжелой тромбоэмболии легочной артерии, через день после того, как ее поместили в больницу для "прохождения эстетической процедуры".

Сообщается, что через два с половиной часа после операции Андраде "перенесла остановку сердца" и была доставлена в отделение интенсивной терапии.

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"Пациентка Луана Андраде была госпитализирована в сопровождении своей семьи в понедельник днем в отделение для процедуры липосакции, которую проводил частный хирург и анестезиолог, нанятые семьей", — говорится в заявлении больницы.

"Примерно через два с половиной часа после операции у пациента случился резкий респираторный приступ, произошла остановка сердца, и бригада немедленно реанимировала его", - говорят медики.

В больнице заявили, что операция была "прервана", и у Андраде "выявили массивный тромбоз", который возникает, когда тромбы блокируют вены или артерии.

Напомним, ранее в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того в Англии на 99-м году жизни умер известный британский артист Лесли Филлипс, которого нынешнее поколение кинозрителей знают по озвучке важного персонажа в фильмах о малолетнем волшебнике Гарри Поттере.

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