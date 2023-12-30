Полиция прокомментировала мошеннический скандал в украинском шоу бизнесе

Начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Дмитрий Грищенко прокомментировал заявления Златы Огневич и группы СКАЙ о том, что их обманул мошенник и скрылся с их деньгами.
Чиновник подтвердил, что к ним поступило соответствующее заявление. Открыто уголовное производство. Если будет доказано, что Тарас Доненко действительно присвоил средства, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, пишет ТСН.
"В Печерское управление полиции поступило соответствующее заявление. Оно было сразу зарегистрировано. По определенному факту уже начато уголовное производство. Оно начато за 2 ч. статьи 191 Уголовного кодекса Украины – это присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления особым положением. Проводятся первоочередные следственные действия. Лицу, которое будет признано виновным в суде, грозит наказание лишением свободы от 5 до 8 лет", - прокомментировали в полиции.
Напомним, ранее Злата Огневич вышла в эфир на своей странице в Instagram, где сообщила о том, что ее обманул организатор концертов и она вынуждена отменить свой тур.
Позже стало известно о том, что фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук также стал жертвой мошенника. Он рассказал, что мошенник не один год втирался в доверие к украинским артистам.
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