Полиция прокомментировала мошеннический скандал в украинском шоу бизнесе

Нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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Злата Огневич и другие артисты стали жертвами мошенника / Коллаж Главред, фото Instagram/zlata.ognevich, sob4uk

Начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Дмитрий Грищенко прокомментировал заявления Златы Огневич и группы СКАЙ о том, что их обманул мошенник и скрылся с их деньгами.

Чиновник подтвердил, что к ним поступило соответствующее заявление. Открыто уголовное производство. Если будет доказано, что Тарас Доненко действительно присвоил средства, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, пишет ТСН.

"В Печерское управление полиции поступило соответствующее заявление. Оно было сразу зарегистрировано. По определенному факту уже начато уголовное производство. Оно начато за 2 ч. статьи 191 Уголовного кодекса Украины – это присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления особым положением. Проводятся первоочередные следственные действия. Лицу, которое будет признано виновным в суде, грозит наказание лишением свободы от 5 до 8 лет", - прокомментировали в полиции.

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Напомним, ранее Злата Огневич вышла в эфир на своей странице в Instagram, где сообщила о том, что ее обманул организатор концертов и она вынуждена отменить свой тур.

Позже стало известно о том, что фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук также стал жертвой мошенника. Он рассказал, что мошенник не один год втирался в доверие к украинским артистам.

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