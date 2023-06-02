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"Пока армия не уничтожит тех, кто вас кошмарит": Cимоньян и Собчак объявили о помощи россиянам Шебекино

Алена Кюпели
2 июня 2023, 00:16 обновлено 2 июня, 00:25
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Симоньян в очередной раз "прорекламировала" ничтожную российскую армию.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян сердобольно пожалела россиян белгородской области / скриншот

Главный пропагандистский рот Кремля, убийца украинского народа и будущая подсудимая Гааги Маргарита Симоньян, а также "либеральная" и "оппозиционная" журналистка Ксения Собчак, объявили о помощи жителям Шебекино Белгородской области террористической России.

"Сограждане из Шебекино! Если какая-то семья хочет переехать, пока наша армия еще не разнесла тех, кто вас кошмарит, пишите мне в комменты в этом канале. Оплачу переезд и съемное жилье. Семей пять-десять точно потяну сама, дальше объявим сбор", - показала свои унитазные зубы Симоньян, прославляя "вторую армию мира", - которую цитирует Стархит.

К ней подключилась и журналистка Собчак.

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"Я помогу с расселением жителям приграничных территорий Белгородской области, чьи дома оказались разрушенными в результате обстрелов. Моя редакция соберет данные, проверит их, передаст мне. После этого я сниму в Белгороде или в Москве и окрестностях несколько квартир для нескольких семей. Билеты, если понадобится, тоже на мне", - заявила Собчак, сильно переживая за своих земляков, которые в своем большинстве поддерживают убийства украинцев.

Ранее Маргарите Симоньян, которая является одним из прямых виновников смертей мирного населения Украины, поделилась интересной новостью. В частности, главной пропагандистке якобы прислали прибор для самоудовлетворения, "вибрирующую пулю". Более того, на приборе, якобы, были обнаружены следы взрывчатки.

Еще раньше Маргарита Симоньян, которая является одной из прямых виновников войны в Украине, сделала "важное" заявление. Видимо, обидевшись на действия путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который на похоронах Юдашкина выразил свое почтение Алле Пугачевой, Симоньян в своей "зековской" манере стала угрожать жителям страны агрессора России.

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