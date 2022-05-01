Поглумилась над Украиной: Наташа Королева показала фото из Киева верхом на Киркорове

Это было ее первое упоминание Родины за все время полномасштабной войны.
Певица украинского происхождения Наташа Королева за более чем два месяца полномасштабного вторжения рф в Украину, не проронила об этой трагедии ни слова.
Более того - все это время "Русалка" не давала концертов, не посещала вечеринок и не вела соц.сети, в общем исчезла с радаров. И, по слухам, сделала это без своего "Дельфина" в стрингах. В СМИ ранее активно писал о том, что Королева постоянно ссорится со своим мужем Сергеем Глушко (Тарзан). Престарелый стриптизер оказался убежденным путинистом, одобряет военную агрессию кремля и даже угрожал Третьей мировой. Наташа, по этим же слухам, оставалась на стороне свое исторической родины (Королева - киевлянка).
Но порой молчание красноречивей каких-либо слов. Певица "нашлась" в День рождения Филиппа Киркорова 30 апреля. Она похвасталась приглашением на его юбилейное выступление.
На своей странице певица также опубликовала фото из личных архивов, на котором она сидит у Киркорова на плечах.
"Филичка с Юбилеем!!! Ты супер профи и большой фанат своего дела !!! Сил тебе , здоровья и вдохновения !!! Моя любимая фотка сделанная на полароид за кулисами "Песни Года" в Киеве во Дворце Украина!" - подписала кадр Королева.
Иронично, что лишь День рождения Киркорова заставил певицу вспомнить об Украине.
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Ранее Филипп Киркоров, который воздерживался от комментариев о войне в Украине, публично поддержал плененного кума путина Виктора Медведчука, требуя для предателя европейской справедливости.
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