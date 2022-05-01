Поглумилась над Украиной: Наташа Королева показала фото из Киева верхом на Киркорове

Наташа Королева вспомнила об Украине на Дне рождения Киркорова / instagram.com/koroleva__star

Певица украинского происхождения Наташа Королева за более чем два месяца полномасштабного вторжения рф в Украину, не проронила об этой трагедии ни слова.

Более того - все это время "Русалка" не давала концертов, не посещала вечеринок и не вела соц.сети, в общем исчезла с радаров. И, по слухам, сделала это без своего "Дельфина" в стрингах. В СМИ ранее активно писал о том, что Королева постоянно ссорится со своим мужем Сергеем Глушко (Тарзан). Престарелый стриптизер оказался убежденным путинистом, одобряет военную агрессию кремля и даже угрожал Третьей мировой. Наташа, по этим же слухам, оставалась на стороне свое исторической родины (Королева - киевлянка).

Но порой молчание красноречивей каких-либо слов. Певица "нашлась" в День рождения Филиппа Киркорова 30 апреля. Она похвасталась приглашением на его юбилейное выступление.

На своей странице певица также опубликовала фото из личных архивов, на котором она сидит у Киркорова на плечах.

"Филичка с Юбилеем!!! Ты супер профи и большой фанат своего дела !!! Сил тебе , здоровья и вдохновения !!! Моя любимая фотка сделанная на полароид за кулисами "Песни Года" в Киеве во Дворце Украина!" - подписала кадр Королева.

Иронично, что лишь День рождения Киркорова заставил певицу вспомнить об Украине.

Наташа Королева на плечах Филиппа Киркорова / instagram.com/koroleva__star

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Ранее Филипп Киркоров, который воздерживался от комментариев о войне в Украине, публично поддержал плененного кума путина Виктора Медведчука, требуя для предателя европейской справедливости.

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