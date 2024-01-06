Погиб вместе с дочерьми: на самолете разбился молодой голивудский актер

Актер Кристиан Оливер и две его маленькие дочери погибли в авиакатастрофе у Карибского острова в четверг. Ему был 51.
По словам официальных лиц, которые цитирует издание Page Six, звезда "Спид-гонщика", чье настоящее имя было Кристиан Клепсер, находился в полете с дочерьми Анник, 12 лет, и Мадитой, 10 лет, когда они "упали в океан".
Их пилот и владелец самолета Роберт Сакс также погиб после инцидента.
Оливер и его дети летели с острова Бекия в соседнюю Сент-Люсию, когда их одномоторный самолет "испытал трудности и упал в океан", сообщила Королевская полиция Сент-Винсента и Гренадин.
Рыбаки и водолазы бросились на место происшествия, пытаясь спасти пассажиров, но их тела были обнаружены, а все четверо были констатированы мертвыми на месте.
Напомним, ранее Мария Бурмака сообщила, что ее брат Святослав, который защищал Украину с оружием в руках с начала полномасштабного вторжения, ушел из жизни.
Позднее стало известно, что украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.
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