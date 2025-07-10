"Поехала кукуха": жена Козловского рассказала, как провела ночь под обстрелом

Вкратце:
- В ночь на 10 июля Киев находился под массированной ракетной атакой
- Жена Виталия Козловского рассказала, с какими мыслями пережила это
Ночью 10 июля Киев пережил пугающий по своей интенсивности и последствиям ракетный обстрел. Украинские звезды, которые оказались под атакой, активно делятся эмоциями в социальных сетях.
Среди них - пиарщица и жена Виталия Козловского Юлия Бакуменко. В своем блоге в Instagram она призналась, что в какой-то момент, слушая грохот от взрывов, стала сомневаться в своем психическом здоровье.
"Все во дворе дребезжит и взрывается, а я лежу и кручу в голове две мысли: 1. Пусть оно все летит сегодня, и побольше, чтобы ничего не осталось на выходные, потому что нам на гастроли и мне страшно оставлять Оскара. 2. Только же помыли нам окна, неужели они вывалятся, и дня чистыми не постоят? Как-то так. Это уже уехала кукуха, или еще нет?" - пишет Юлия Козловская.
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О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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