Подкопаева трогательно поздравила дочь с днём рождения

Лилия Подкопаева / instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения.

Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился". "Наш мир изменился, когда ты родилась. Я люблю тебя так сильно и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, сердечко", - написала Подкопаева.

Она также выложила фотографии, где в джинсах позирует вместе с дочерью на берегу океана.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева рассказала о предательстве Ани Лорак, которая так и осталась жить и работать в Москве и не сказала ни единого слова о войне России в Украине.

О том, что думает Лилия Подкопаева, она рассказала в интервью программы "Слава+".

По словам Подкопаевой, молчание бывает очень громким. Ни Ани Лорак, ни ее представитель не сделали никакого заявления. "Поэтому мы делаем выводы, что мы делаем то, что она хотела сделать, к сожалению. Я ждала, ведь такой голос с таким количеством поклонников - это тот щит, который нужно было выставить. Каждый день умирают дети и мы как мамы не можем этого позволить", - говорит спортсменка.

Вас также может заинтересовать: