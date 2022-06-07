Поддерживает Украину и не извинилась на коленях: журналистка РФ обвинила Лободу в биполярном расстройстве

Светлана Лобода просто поддержала свою страну. Фото соцсети

Российская журналистка Алена Жигалова, которая то и дело "разоблачает" всех подряд отреагировала на отмену концерта Светланы Лободы, которая поддержала Украину в войне с россией, во Владивостоке.

По информации российских СМИ, концерт Лободы во Владивостоке был отменен по неизвестной причине. Пропагандистскими СМИ сообщалось, что певица якобы собиралась извиниться перед россиянами за свои слова о войне и геноциде украинского народа в Украине, однако этому было не суждено произойти. Жигалова, которая сама, возможно, страдает от многочисленных психических расстройств и знает их проявления, считает, что виной тому стали биполярное расстройство Лободы и действия ее команды.

По словам несущей бред журналистки, во время выступления украинская певица должна была извиниться перед российской аудиторией за свою патриотическую и проукраинскую позицию в циничном нападении россии.

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"Честно скажу, я не знаю, правда это или нет, но в свете всех последних событий и вот этой постоянно меняющейся позиции Светы у меня укрепилась мысль, что вокруг Светланы Лободы просто много разных советчиков. Да еще и с биполяркой, которые постоянно тянут ее в разные стороны. То выпусти песню, то запрети ее российской аудитории, то извинись, то покайся", — заявила странная Жигалова.

Напомним, ранее та же журналистка обвинила российского певца Леонида Агутина в многочисленных изменах своей супруге. Похоже, что "вездесущее око" Жигалова успевает следить как за российскими звездами, так и за украинскими.