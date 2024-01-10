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Поддельные донаты: Даша Квиткова оправдалась перед подписчиками

Алена Кюпели
10 января 2024, 11:45
Блогершу Квиткову "уличили" в поддельных донатах, та отреагировала.
Даша Квиткова оправдалась за донаты ЗСУ
Даша Квиткова оправдалась за донаты ЗСУ / Коллаж Главред, фото Instagram/kvittkova

Украинская блогерша и бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк", оправдалась перед своими подписчиками относительно своих ежедневных донатов.

На своей странице в Instagram, Квиткова сообщила, что ей стали поступать обвинения от подписчиков в том, что ее донаты не настоящие.

"Уже несколько дней мы со Львом и родными находимся не в Украине. И мне прилетают обвинения, что мои донаты поддельные из-за разных часовых поясов", - написала она.

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Квиткова также предложила своим подписчикам "сверить время", чтобы больше не получать таких сообщений. "Чего-чего, а такого я еще не видела. Я понимаю беспокойство", - добавляет она.

Дашу Квиткову
Дашу Квиткову "уличили" в нечестных донатах / Скриншот Instagram/kvitkova

Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.

Отметим, ранее потерпевшая в этом ДТП - Лилия Адаменко, которая находилась в автомобиле Тесла, который также был участником ДТП, рассказала некоторые подробности.

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