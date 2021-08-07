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Почти голая Ирина Шейк в невидимых трусиках свела с ума поклонников

7 августа 2021, 02:16

Российская модель Ирина Шейк, которая живет и работает в США, показала кадр из дерзкой фотосессии.

Ирина Шейк
Ирина Шейк / Getty Images

Модель Ирина Шейк последнее время путешествует в компании своего лучшего друга, дизайнера Риккардо Тиши. Кадры с ним она недавно показала в сториз - на катере, где она загорала в крошечном бикини.

Теперь она показала фото топлес, продемонстрировав идеальную фигуру для рекламы новой коллекции.

Ирина Шейк в своем Instagram показала кадр из фотосессии для рекламы бренда Alo, отметив в подписи, что летняя коллекция будет просто блестеть.

На снимке Ирина сидит на полу топлес, засветив шикарные бедра и попу, а также не оставив места для фантазии через невероятную открытость.

"Прекрасно", "Бомбически", "Невероятно", "Супер детка-конфетка", "Повезло фотографу", "Надо конечно выпрямиться", "Прекрасная принцесса", "Сексуальная", "Шикарная женщина", - пишут ей в комментариях восторженные фанаты.

Ранее финалистка Холостяка показала невероятные формы на горячем фото на пляже.

Ирина Шейк новости шоу бизнеса
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