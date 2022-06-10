Почему украинка Лорак молчит о войне: учительница из школы певицы назвала возможную причину

Почему украинка Лорак молчит о войне / скриншот

Молчание певицы Ани Лорак которая живет в стране-агрессореи до сих пор молчит о кровавой войне, связано с ее характером.

Учительница из школы Ани Лорак Ольга Ящук рассказала, что в юности артистка училась с натяжкой и добавила, что еще тогда поняла внутренность будущей звезды – искать там, где лучше.

В комментариях под одним из постов в Сети, педагог призналась, что став известной, певица начала врать.

"Лорак (каролина) училась в школе г. Черновцы, где я работала. Относились к ней хорошо, даже любили. Она была приятной девушкой, хотя и училась с натяжкой. Став звездой, в интервью говорила, что над ней издевались. Так что внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше. Но надо еще иметь ДУШУ и УМ", – написала Ящук, которая, по ее словам, преподавала в Черновицкой школе-интернате №4.

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Ранее украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

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