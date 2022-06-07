Поцелуй Чеховой с 10-летним сыном вызвал грандиозный скандал: ведущая отреагировала

Поцелуй Чеховой с 10-летним сыном вызвал грандиозный скандал / скриншот

Российскую телеведущую Анфису Чехову нарвалась на критику из-за видео, на котором она в губы поцеловала своего сына Соломона.

Сейчас она находится на Бали, а на своей страничке в Instagram она публикует кадры с отдыха.

В одном из последних видео телеведущая показала, как она целует своего сына в губы. И именно этот момент спровоцировал настоящий скандал. Пользователи Сети вызверились на Чехову, мол такая интимная близость с сыном – неуместна.

В ответ ведущая призвала фолловеров, не поддерживающих ее поступок, отписаться. Также она заявила, что не будет удалять видео и закрыла доступ к комментариям под роликом.

"С какой стати вы считаете, что можете меня поливать... С какой стати вы, идеальные люди, позволяете себе просто так обматерить человека. Сейчас все в мире считаются нормальным и возможным. Целовала, целую и буду целовать. Это мой любимый ребенок. Я очень жалею, что вас в детстве недолюбили родители", – выразила Чехова.

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Отметим, что телеведущая Анфиса Чехова за свою карьеру успела поработать в разных сферах на телевидении, и оказалось, что в юности стала жертвой домогательств. Артистка рассказала, что когда ей было 23 года, продюсер музыкального канала, где она на тот момент работала, звал ее на личную встречу в баню.