Победительница "Холостяка" во второй раз стала мамой

Победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая вроде бы недавно объявила о том, что беременна во второй раз, поделилась фото новорожденной дочки.
На своей странице в Instagram, блогерша поделилась фото, где позирует с младенцем.
"Добро пожаловать в этот мир, наша звездочка! Мы планировали с врачом тебя родить 10.10, но ты родилась сама 9! 4200 кг на 38 неделе и 6 днях. Богатырка! Расти здоровенькая и счастливенькая! Дома тебя ждет сестричка, 2 брата и все тебя очень любят. И моя инстаграмная семья тебя тоже будет любить", - написала она.
На фото - Шульгина и ее дочка:
Напомним, ранее на своей странице в Instagram Шульгина поделилась фото со своим мужем и старшей дочерью.
Напомним, ранее победительница первого сезона проекта "Холостяк", которая недавно родила дочь и даже сообщила о помолвке, показала свою новорожденную дочь. На своей странице в Instagram, она написала, что девочку зовут Анджелина и она является "посланником Бога".
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