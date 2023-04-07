Платье вверх: Галкин показал, как Пугачева отрывалась на его дне рождения

Российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.
Комментаторы расхвалили фото Примадонны и оставили массу положительных комментариев.
Напомним, ранее российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.
На своей странице в Instagram, Пугачева с долей грусти и разочарования, обратилась к поету: "Ну что, мой друг, "Еще не вечер". Все помню и ещё любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за ТЕБЯ. С Юбилеем!" - написала она.
Отметим, что накануне Резник решил оборвать многолетнюю дружбу с Пугачевой. Так, близкие отношения Резник прекратил своей поддержкой и фанатичным одобрением войны в Украине, развязанной агрессором Россией.
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