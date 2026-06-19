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Певица, не раз попадавшая в ДТП, повторно получила водительские права

Виталий Кирсанов
19 июня 2026, 09:57
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Певица Skylerr повторно получила водительские права после пересдачи экзаменов.
Певица Skylerr повторно получила водительские права
Певица Skylerr повторно получила водительские права / коллаж: Главред, фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Кратко:

  • Skylerr необходимо было повторно подтвердить свои знания и навыки управления автомобилем
  • Skylerr прошла несколько занятий в автошколе, чтобы освежить знания

Украинская исполнительница Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) вновь получила водительское удостоверение после успешной пересдачи теоретического и практического экзаменов. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.

Как пояснили в ведомстве, из-за ранее допущенных нарушений правил дорожного движения певице необходимо было повторно подтвердить свои знания и навыки управления автомобилем. С этой задачей артистка справилась с первой попытки.

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По словам представителей сервисного центра, Skylerr призналась, что испытывала волнение перед обоими экзаменами. При этом наиболее сложной для нее оказалась практическая часть, поскольку экзаменационное вождение существенно отличается от ежедневной езды в городских условиях.

Для дополнительной подготовки к испытаниям Skylerr прошла несколько занятий в автошколе, чтобы освежить знания и повысить уверенность за рулем.

После получения водительского удостоверения певица обратилась к автомобилистам с призывом соблюдать правила дорожного движения, уважительно относиться к другим участникам дорожного движения и проявлять понимание к начинающим водителям.

Стоит отметить, что в мае 2024 года Skylerr попала в ДТП. По словам артистки, в ее машину несколько раз умышленно врезался мужчина, который сразу скрылся с места происшествия, а машину бросил на заправке. В ноябре того же года певица снова попала в ДТП.

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О персоне: Skylerr

Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці", сообщает insider.ua. Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".

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