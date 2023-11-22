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"Первооткрыли друг друга": путинист Воля жидко опозорился шутками о "великой России"

Дмитрий Видоменко
22 ноября 2023, 11:22
Известный российский стендап-комик Павел Воля в который раз доказал, что является рупором кремлевской пропаганды.
Воля, Россия
Воля отметился дурными и пошлыми шутками об истории РФ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Скандально известный российский комик и путинист Павел Воля (в 2000-е годы известен как "гламурный подонок") опозорился новым скетчем об истории "великой России" в очередной выпуске юмористического шоу Comedy Club на пропагандистском канале ТНТ.

Воля очень наигранно восторгался тем, какие огромные территории захватила страна-террористка, а также восхищался "истинно русскими" путешественниками, которые эти земли "открыли" (про ученых и офицеров типа немца Беллисгаунзена и датчанина Беринга комик, естественно, не вспомнил).

Ну и ‒ для того, чтобы до конца соответствовать статусу кремлевского прихвостня ‒ Воля попытался унизить европейских путешественников типа Фернана Магеллана. И пошло шутил при этом.

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"Они похожи не на первооткрывателей, а на мужиков, которые упали в кружевные трусы женские. Вообще, такое ощущение, что эти первооткрыватели первооткрыли друг друга. А вот как выглядели наши первооткрыватели! Запомните их! Сразу видно, что закон о запрете гей-пропаганды еще 400 лет назад вошел в силу", – сказал Воля.

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Ну и, естественно, комик не удержался от классического русского тюремного юмора ‒ мол, западные ученые открыли множество экзотических стран (которые стали сейчас элитными курортами) А русские путешественники, продолжил путинист с гордостью, открыли места, куда "можно поехать на 15 лет" (то есть в тюрьму).

Напомним, как сообщал Главред, в оккупированном Донецке осенью погиб российский пропагандист, личный "военкор" ликвидированного боевика "Моторолы" Геннадий Дубовой.

Напомним, дочь Владимира Соловьева, главного российского пропагандиста, который ненавидит украинцев и Украину и всячески поддерживает убийства мирных граждан Катерина, открыто выступила против нападения России на Украину.

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Павел Воля новости шоу бизнеса война России и Украины пропаганда
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